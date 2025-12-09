Gli Accordi di Abramo sono il cuore della strategia di Trump in Medio Oriente Parla il rabbino Abadie
Rabbino emerito del Jewish Council of the Emirates Shaarei Mizrah e dell’Association of Gulf Jewish Communities, Chairman del Council of Sephardic Sages, Elie Abadie è una delle voci più autorevoli dell’ebraismo nel Golfo e un osservatore diretto dell’evoluzione degli Accordi di Abramo. In questa conversazione con Formiche.net analizza le prospettive del percorso di normalizzazione, il ruolo dell’Arabia Saudita e l’ipotesi di un coinvolgimento di attori esterni al mondo arabo. La conversazione ha peraltro una tempistica perfetta se si considera la National Security Strategy pubblicata dalla Casa Bianca nel novembre 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net
Accordi di Abramo, cosa sono e cosa comportano i patti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrain voluti da Trump nel 2020
Bene l’accordo di pace, ora vanno estesi gli Accordi di Abramo. Parla Rosato
Nobel per la Pace 2025, dagli accordi di Abramo a Serbia-Kosovo: quali sono le 7 guerre "interminabili" che Trump dice di aver "concluso da solo"
Da una parte il premier israeliano deve restare nelle grazie del presidente Usa, assecondando i suoi piani per Gaza e le ambizioni per l’espansione degli accordi di Abramo. Dall’altro non può perdere pezzi di elettorato in Israele, dando l’impressione di esser - facebook.com Vai su Facebook
Gli Accordi di Abramo sono in espansione - Il 18 novembre il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman sarà a Washington a parlare di affari, tecnologia, Difesa, medio oriente. Riporta ilfoglio.it
Cosa farà la Regione Emilia-Romagna per i lavoratori di Woolrich ilrestodelcarlino.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com
Festeggiamenti Natalizi all’Hybrid Village! ilgiorno.it
Juventus: il ritorno di Bremer cambia tutto ilprimatonazionale.i
La Promessa Anticipazioni 10 dicembre 2025: Cruz si vendica di Leocadia e le mette Jana contro! comingsoon.it
5 idee outfit che risolvono il pranzo di Natale e risultano sempre elegantissimi iodonna.it