Gli Accordi di Abramo sono il cuore della strategia di Trump in Medio Oriente Parla il rabbino Abadie

Rabbino emerito del Jewish Council of the Emirates Shaarei Mizrah e dell’Association of Gulf Jewish Communities, Chairman del Council of Sephardic Sages, Elie Abadie è una delle voci più autorevoli dell’ebraismo nel Golfo e un osservatore diretto dell’evoluzione degli Accordi di Abramo. In questa conversazione con Formiche.net analizza le prospettive del percorso di normalizzazione, il ruolo dell’Arabia Saudita e l’ipotesi di un coinvolgimento di attori esterni al mondo arabo. La conversazione ha peraltro una tempistica perfetta se si considera la National Security Strategy pubblicata dalla Casa Bianca nel novembre 2025. 🔗 Leggi su Formiche.net