Giugliano ragazzi distruggono l’installazione di Live Painting | la denuncia del sindaco D’Alterio
Un gruppo di giovani ha vandalizzato l’altra notte l’installazione di Live Painting allestita in piazza Matteotti per gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Giugliano. A documentare l’accaduto è un video, in cui i volti dei ragazzi sono stati oscurati ma che mostra chiaramente i calci e i colpi inferti all’opera artistica. Giugliano, ragazzi distruggono . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
