Giudice Sportivo Serie A seconda sanzione per Akanji | squalifica e multa per Gila

Il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso nuove sanzioni, tra cui la seconda penalizzazione per Akanji, che include una squalifica e una multa. Contestualmente, è stato sanzionato anche Gila. Ecco i dettagli delle ultime decisioni disciplinari che coinvolgono i calciatori e le squadre del massimo campionato italiano.

Inter News 24 . Le decisioni dopo il 14° turno di campionato. Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni disciplinari in seguito alle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata di campionato. Il comunicato ufficiale porta cattive notizie per diverse squadre, ma la stangata più pesante riguarda il Pisa. Mbala Nzola, possente centravanti angolano e riferimento offensivo dei toscani, è stato infatti squalificato per ben tre giornate. La motivazione del provvedimento è severa e non lascia spazio a dubbi interpretativi: l’attaccante è stato punito «per avere, al 48? del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio alla gamba». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giudice Sportivo Serie A, seconda sanzione per Akanji: squalifica e multa per Gila

Serie A, arrivata la decise del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve

Bari, stangata del giudice sportivo per le proteste post Pescara Squalificati Vivarini, il medico sociale e il d.s Valerio Di Cesare Il burrascoso dopo partita di Bari-Pescara è costato un turno di squalifica oltre che a Meroni, anche al tecnico Vivarini, al medico soc - facebook.com Vai su Facebook

Giudice Sportivo, terza ammonizione per #Cristante e #Ndicka. Le decisioni #ASRoma Vai su X

Serie B, il Giudice Sportivo: mano pesante su Charlys. In cinque fermati per un turno - Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato per tre giornate il centrocampista. Scrive tuttomercatoweb.com