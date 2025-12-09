Giudice Sportivo Serie A Cagliari | ecco la decisione finale su Folorunsho in vista dell’Atalanta dopo la discussione con Hermoso diventata virale!
Il Cagliari continua a preparare nei dettagli la difficile trasferta di Bergamo, dove sabato 13 dicembre affronterà l’Atalanta per la 15ª giornata di Serie A. Un appuntamento di grande complessità, sia per il valore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Serie A, arrivata la decise del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri
Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri
Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve
Bari, stangata del giudice sportivo per le proteste post Pescara Squalificati Vivarini, il medico sociale e il d.s Valerio Di Cesare Il burrascoso dopo partita di Bari-Pescara è costato un turno di squalifica oltre che a Meroni, anche al tecnico Vivarini, al medico soc - facebook.com Vai su Facebook
Giudice Sportivo, terza ammonizione per #Cristante e #Ndicka. Le decisioni #ASRoma Vai su X
Giudice sportivo: un turno di squalifica per Celik, 4ª ammonizione per Hermoso - Dopo il rosso rimediato col Cagliari, il terzino turco non ci sarà contro il Como nella sfida del 15 dicembre. Segnala ilromanista.eu
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete concedono il ... oasport.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it