Giudice Sportivo Serie A Cagliari | ecco la decisione finale su Folorunsho in vista dell’Atalanta dopo la discussione con Hermoso diventata virale!

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari continua a preparare nei dettagli la difficile trasferta di Bergamo, dove sabato 13 dicembre affronterà l’Atalanta per la 15ª giornata di Serie A. Un appuntamento di grande complessità, sia per il valore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

giudice sportivo serie a cagliari ecco la decisione finale su folorunsho in vista dell8217atalanta dopo la discussione con hermoso diventata virale

© Calcionews24.com - Giudice Sportivo Serie A, Cagliari: ecco la decisione finale su Folorunsho in vista dell’Atalanta dopo la discussione con Hermoso diventata virale!

Serie A, arrivata la decise del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve

giudice sportivo serie cagliariGiudice sportivo: un turno di squalifica per Celik, 4ª ammonizione per Hermoso - Dopo il rosso rimediato col Cagliari, il terzino turco non ci sarà contro il Como nella sfida del 15 dicembre. Segnala ilromanista.eu