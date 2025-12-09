Giudice sportivo | nessuna sorpresa Folorunsho se la cava Stangata a Nzola | tre giornate
Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo il quattordicesimo turno di campionato. Un turno per Celik, Perrone e Gila. Diverse le società multate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri
Serie A, arrivata la decisione del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri
Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve
Bari, stangata del giudice sportivo per le proteste post Pescara Squalificati Vivarini, il medico sociale e il d.s Valerio Di Cesare Il burrascoso dopo partita di Bari-Pescara è costato un turno di squalifica oltre che a Meroni, anche al tecnico Vivarini, al medico soc - facebook.com Vai su Facebook
Giudice Sportivo, terza ammonizione per #Cristante e #Ndicka. Le decisioni #ASRoma Vai su X
Giudice sportivo: nessuna sorpresa, Folorunsho se la cava. Stangata a Nzola: tre giornate - Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo il quattordicesimo turno di campionato. Secondo msn.com
