Giudice Sportivo | multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli Lancio oggetti e cori dal settore ospiti cosa è successo

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giudice Sportivo ha deciso di comminare una multa alla Juventus a seguito del match con il Napoli, a causa di comportamenti scorretti da parte dei tifosi ospiti. Durante l'incontro sono stati segnalati lanci di oggetti e cori dal settore riservato ai supporters napoletani, eventi che hanno richiesto l'intervento delle autorità sportive.

. Il  Giudice Sportivo  della  Serie A,  Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le sue decisioni in merito agli episodi avvenuti durante la  14ª giornata  di campionato, e la  Juventus  è stata colpita da una  sanzione pecuniaria. Il club bianconero dovrà pagare un’ ammenda  di  10.000,00 euro  per il comportamento dei suoi sostenitori durante la partita. Le motivazioni: lanci di oggetti e cori denigratori. Il  comunicato ufficiale  del  Giudice Sportivo  ha elencato in modo preciso le  motivazioni  che hanno portato all’imposizione della multa al club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

