Giudice Sportivo | multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli Lancio oggetti e cori dal settore ospiti cosa è successo

Il Giudice Sportivo ha deciso di comminare una multa alla Juventus a seguito del match con il Napoli, a causa di comportamenti scorretti da parte dei tifosi ospiti. Durante l'incontro sono stati segnalati lanci di oggetti e cori dal settore riservato ai supporters napoletani, eventi che hanno richiesto l'intervento delle autorità sportive.

Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato le sue decisioni in merito agli episodi avvenuti durante la 14ª giornata di campionato, e la Juventus è stata colpita da una sanzione pecuniaria. Il club bianconero dovrà pagare un' ammenda di 10.000,00 euro per il comportamento dei suoi sostenitori durante la partita. Le motivazioni: lanci di oggetti e cori denigratori. Il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo ha elencato in modo preciso le motivazioni che hanno portato all'imposizione della multa al club torinese.

Serie A, arrivata la decise del Giudice Sportivo: lo stop di Allegri

Squalifica Allegri, quanto gli costa lo show in Milan Bologna? Ecco la decisione del giudice sportivo sull’ex Juve

