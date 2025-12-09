Giù dal letto dopo la bomba | Fumo nero e fiamme Siamo fuggiti in pigiama

Un'esplosione improvvisa ha svegliato i residenti con un fragore assordante, lasciandoli nel caos e nella paura. Fumo nero e fiamme hanno avvolto l'edificio, costringendo le persone a fuggire in pigiama, alcune ancora sotto shock e prive di sonno. Un evento che ha sconvolto la comunità e lasciato profonde cicatrici nell'anima di chi lo ha vissuto.

Sguardo fisso nel vuoto. Occhiaie di chi non ha dormito. O peggio, di chi è stato sbalzato fuori dal suo letto da un boato simile a una bomba. I ricordi sfocati ronzano nella mente, la paura è ancora viva in ogni fibra del corpo. Yuri (nome di fantasia) vive con sua moglie e i loro tre figli al piano sottostante l'appartamento del Cianti. Vivevano, sarebbe meglio dire, perché dopo l'esplosione la loro casa è stata dichiarata inagibile, e lo sarà per molto tempo. "Stiamo tutti bene, nessuno è rimasto ferito", racconta con voce incerta. "Paura? La riposta già la conosci – aggiunge –, e per il momento non riesco ancora a parlare di quanto è accaduto".

