Gita al faro – visita al faro di Bari

Il 13 dicembre alle 16:50, unisciti a noi per una visita al Faro di Bari, uno dei più imponenti d’Italia. Costruito nel 1869, con i suoi 66 metri di altezza, rappresenta un importante patrimonio storico e architettonico. In collaborazione con l’associazione Mar di Levante, esploreremo questa straordinaria testimonianza del passato marittimo della città.

