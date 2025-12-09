Girelli dopo St Polten Juventus Women | Felice per la doppietta potevo fare anche il terzo…I 10 punti in classifica ci stanno stretti per quanto dimostrato finora in Europa

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha commentato con entusiasmo la vittoria contro lo St. Polten, evidenziando la sua soddisfazione per la doppietta realizzata e la possibilità di segnare anche il terzo gol. La giocatrice ha sottolineato come i 10 punti in classifica siano un risultato che non rispecchia le reali potenzialità della squadra in campo europeo.

Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato così dopo la vittoria contro il St. Polten in Women's Champions League. Dopo la vittoria per 5-0 contro il St. Polten che è valsa la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta di Women's Champions League della Juventus Women, Cristiana Girelli ha parlato così. PAROLE – «Sapevamo che era importante vincere, anche per quanto di buono abbiamo fatto finora in League Phase: abbiamo fatto bene sin dal primo minuto, sono felice per la doppietta e potevo segnare anche il terzo nel finale (ride, ndr). Sul quarto e quinto gol ho fatto la finta e lasciato scorrere il pallone perché conosco le mie compagne, per me era complicato tirare in porta e sono felice che sia Pinto e Krumbiegel siano riuscite a trovare la via del gol: sono felice quando segno io, ma anche quando a trovare la via della rete sono le altre.