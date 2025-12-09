Girelli dopo St Polten Juventus Women | Felice per la doppietta potevo fare anche il terzo…I 10 punti in classifica ci stanno stretti per quanto dimostrato finora in Europa
Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha commentato con entusiasmo la vittoria contro lo St. Polten, evidenziando la sua soddisfazione per la doppietta realizzata e la possibilità di segnare anche il terzo gol. La giocatrice ha sottolineato come i 10 punti in classifica siano un risultato che non rispecchia le reali potenzialità della squadra in campo europeo.
Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato così dopo la vittoria contro il St. Polten in Women’s Champions League. Dopo la vittoria per 5-0 contro il St. Polten che è valsa la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta di Women’s Champions League della Juventus Women, Cristiana Girelli ha parlato così. PAROLE – «Sapevamo che era importante vincere, anche per quanto di buono abbiamo fatto finora in League Phase: abbiamo fatto bene sin dal primo minuto, sono felice per la doppietta e potevo segnare anche il terzo nel finale (ride, ndr). Sul quarto e quinto gol ho fatto la finta e lasciato scorrere il pallone perché conosco le mie compagne, per me era complicato tirare in porta e sono felice che sia Pinto e Krumbiegel siano riuscite a trovare la via del gol: sono felice quando segno io, ma anche quando a trovare la via della rete sono le altre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Girelli non trattiene l’emozione dopo il 16ª posto al Pallone d’Oro: «Non si è mai troppo piccoli per sognare in grande. E non si è mai troppo grandi per credere che quei sogni possano ancora diventare realtà» – FOTO
Juventus Women, Girelli scuote la squadra dopo il deludente avvio in campionato: messaggio chiaro, cosa ha scritto la leader bianconera – FOTO
Girelli dopo la sconfitta della Juventus Women: «Dobbiamo essere orgogliose di quanto fatto vedere. Gol subito? Fondamentale avere una tecnologia appropriata»
- Top 100 calciatrici: il The Guardian premia Girelli e Cantore. Di Bargi e Baldi il gol e la parata del mese - L'articolo completo sul nostro sito #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
"C.A.T. SERVICE DI GIRELLI RENZO S.A.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco - Ancora ampio turn over in casa Juventus per la sfida di questo pomeriggio (18:45) contro il St. tuttomercatoweb.com scrive
Meloni vede Zelensky, condivisi prossimi passi per la pace. Pressing di Kiev su asset russi e armi iltempo.it
Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan: "Nessuno. Nemmeno Allegri..." liberoquotidiano.it
LIVE Atalanta-Chelsea 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Scamacca! liberoquotidiano.it
Pallanuoto, il Brescia vince ed aggancia la Pro Recco in vista dello scontro diretto in Serie A1 oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Gaza, Financial Times: Blair escluso dal board di pace per la Striscia lapresse.it