Giovanna trovata morta in casa | un asciugamano sul viso e la serratura manomessa
A Muggiò, Monza, si apre un mistero sulla scomparsa di Giovanna Piras, 76 anni, trovata senza vita nella sua abitazione. La scena suggerisce una possibile morte violenta, con un asciugamano sul viso e la serratura manomessa, sollevando interrogativi sulle circostanze che hanno portato al decesso.
A Muggiò (Monza) è un giallo la morte di Giovanna Piras, 76 anni, trovata cadavere nella sua casa in circostanze che farebbero pensare a una morte violenta. La donna è stata trovata riversa sul pavimento e aveva un asciugamano sul viso, la casa era a soqquadro, per terra c'era del terriccio e la. 🔗 Leggi su Today.it
