Giovanna Piras trovata morta in casa il volto era coperto da un asciugamano | l' allarme del fratello
La tranquilla routine di Muggiò, nel Monzese, è stata spezzata dal ritrovamento del corpo senza vita di Giovanna Piras, un'impiegata in pensione classe 1949, nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Leggo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Appartamento a soqquadro e serratura manomessa: indagini in corso sulla morte di Giovanna Piras, 76enne trovata senza vita in casa - facebook.com Vai su Facebook
Giovanna Piras trovata morta in casa, il volto era coperto da un asciugamano: l'allarme del fratello - La tranquilla routine di Muggiò, nel Monzese, è stata spezzata dal ritrovamento del corpo senza vita di Giovanna Piras, un'impiegata in pensione classe 1949, nella sua ... Scrive leggo.it