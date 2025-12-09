Giovane ferito al collo dopo lite in villa comunale | arresto 22enne
MESAGNE - Un 22enne egiziano, residente regolarmente sul territorio italiano, è stato arrestato “quasi in flagranza” dopo il presunto ferimento al collo con cocci di bottiglia ai danni di un suo connazionale, di circa 20 anni e anch'egli con regolare permesso di soggiorno. L'episodio ha avuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Vigevano, colpito alla testa con una pietra: giovane ferito sul ponte
Giovane ferito dopo la lite. Ricoverato
Lite per un telefonino, poi scoppia la rissa: denunciati tre stranieri di 20, 27 e 32 anni. Finito in sala operatoria il giovane senegalese ferito con cocci di bottiglia
Un giovane è stato ferito ieri sera al collo con un oggetto tagliente, un coltello o dei cocci di vetro, durante una lite che si è verificata all'interno della villa comunale di Mesagne (Brindisi) davanti a tante famiglie con bambini. - facebook.com Vai su Facebook
Accoltellò giovane in Piazza Duomo a Milano, fermato. Il ferito salvato in extremis, l'aggressore bloccato nel Bolognese #ANSA Vai su X
Mesagne, giovane ferito al collo con un coltello: aggredito dopo una lite davanti a bambini, è in codice rosso - L'uomo, uno straniero che risiede nel Brindisino, è stato trasferito all’ospedale Perrino. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
