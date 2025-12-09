Giovane ferito al collo dopo lite in villa comunale | arresto 22enne

Brindisireport.it | 9 dic 2025

MESAGNE - Un 22enne egiziano, residente regolarmente sul territorio italiano, è stato arrestato “quasi in flagranza” dopo il presunto ferimento al collo con cocci di bottiglia ai danni di un suo connazionale, di circa 20 anni e anch'egli con regolare permesso di soggiorno. L'episodio ha avuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

