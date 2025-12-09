Giornate di Studio del Gruppo ECR | fino a venerdì a Roma la convention dei conservatori europei

Da oggi e fino a venerdì 12 dicembre 2025, Roma ospita le Giornate di Studio del Gruppo ECR, una convention di conservatori europei presso l’Anantara Palazzo Naiadi Hotel. L’evento coinvolge eurodeputati, relatori di rilievo e rappresentanti di diversi settori, che si riuniscono per discutere delle priorità e del ruolo dei Conservatori in Europa.

Al via oggi martedì 9, fino a venerdì 12 dicembre 2025, le Giornate di Studio del Gruppo ECR che si tengono Roma, presso l’Anantara Palazzo Naiadi Hotel, alle quali partecipano gli eurodeputati del Gruppo ECR, composto dalle delegazioni di 18 Stati membri, a partire dalla delegazione ospitante di Fratelli d’Italia, e relatori di spicco delle istituzioni europee, nazionali e religiose, oltre a esponenti dell’industria, della giustizia, del giornalismo e della società civile, per discutere del ruolo e delle priorità dei Conservatori europei. La prima giornata è dedicata al tema: ‘I conservatori e le radici cristiane dell’Europa: difendere la nostra civiltà e identità’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it