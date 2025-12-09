A Sorrento la società di distribuzione PiperFilm ha presentato i propri titoli che porterà in sala nei primi mesi del 2026. Con il CEO Massimiliano Orfei abbiamo parlato di ottimismo, resposabilità e dello stato attuale del cinema italiano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Giornate di Cinema: i prossimi film di PiperFilm, da Sorrentino ad Albanese e da Papaleo a Pif