Giornate corte addio ecco da quando tornano ad allungarsi

Ormai siamo pienamente entrati nel mese di dicembre e, pertanto, ci ritroviamo in un periodo dell'anno nel quale ci sembra che le giornate corrano via di fretta e la luce del solo scompaia in men che non si dica lasciando spazio al buio delle lunghe serate invernali. La verità, però, è che il solstizio d'inverno non è ancora arrivato e che il calendario sa già qual è il momento preciso nel quale il ciclo si invertirà e che la durata delle ore di luce riprenderà lentamente a crescere preparandoci per una nuova estate. Ma quando sarà questo momento nel quale le giornate tornano ad allungarsi?