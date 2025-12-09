Giornata di sciopero | disagi in vista per la raccolta rifiuti

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di sciopero nazionale, domani mercoledì 10 dicembre, per i lavoratori del settore ecologico.Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali, è previsto per l’intera giornata. Motivo per il quale potrebbero verificarsi diversi disagi durante la raccolta dei rifiuti, nell’apertura delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

C'è lo sciopero nazionale, trasporti nel caos anche a Ferrara per un'intera giornata

Sciopero Generale 22 Settembre: Una Giornata di Lotta e Solidarietà per Gaza.

Prima giornata di sciopero generale per Gaza: manifestazione a Genova

giornata sciopero disagi vistaSciopero del 12 dicembre, disagi in vista - Astensione dal lavoro il 12 dicembre 2025, in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL, che giudica la legge di Bilancio di quest'anno "ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e ... Secondo rainews.it