Giornata di sciopero | disagi in vista per la raccolta rifiuti
Giornata di sciopero nazionale, domani mercoledì 10 dicembre, per i lavoratori del settore ecologico.Lo sciopero, indetto dalle sigle sindacali, è previsto per l’intera giornata. Motivo per il quale potrebbero verificarsi diversi disagi durante la raccolta dei rifiuti, nell’apertura delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
C'è lo sciopero nazionale, trasporti nel caos anche a Ferrara per un'intera giornata
Sciopero Generale 22 Settembre: Una Giornata di Lotta e Solidarietà per Gaza.
Prima giornata di sciopero generale per Gaza: manifestazione a Genova
Sciopero mezzi a Roma. Atac: "Metro aperte". Giornata nera per chi si sposta, venerdì nuovo stop generale Leggi qui - https://www.ilriformista.it/sciopero-mezzi-a-roma-atac-metro-aperte-giornata-nera-per-chi-si-sposta-venerdi-nuovo-stop-generale-492402/ - facebook.com Vai su Facebook
12 DICEMBRE, SCIOPERO GENERALE Per l'intera giornata di lavoro io #sciopero contro una legge di bilancio ingiusta cgilmodena.it/?p=104215 #CGIL #democrazialavoro #12dicembre Vai su X
Sciopero del 12 dicembre, disagi in vista - Astensione dal lavoro il 12 dicembre 2025, in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL, che giudica la legge di Bilancio di quest'anno "ingiusta e dannosa per lavoratori, pensionati e ... Secondo rainews.it
Milan e Roma spuntate: idea Lucca per il Diavolo, che libererebbe Gimenez per Gasperini ilfattoquotidiano.it
Film che lasciano il segno, al via la nuova rassegna ideata e organizzata da Enzo Augusto ilfattoquotidiano.it
Benfica-Napoli, il grande ex torna al Da Luz: perché Neres fa paura a Mourinho? napolissimo.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it
Red Bull, ufficiale l’addio di Helmut Marko dopo 20 anni lettera43.it
Il trailer della stagione 5 di the boys svela le risposte alle domande principali del finale di stagione 4 jumptheshark.it