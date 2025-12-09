Giornata dello spazio Kayser Italia e Fae Technology protagoniste a Washington

Livornotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kayser Italia e Fae Technology hanno preso parte a Space Day 2025, la quarta edizione della “Giornata dello Spazio”, ospitata nell’ambasciata italiana a Washington. L’evento, organizzato dall’ufficio di Houston dell’Agenzia Ice-Ita in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Agenzia spaziale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giornata spazio kayser italia"Giornata dello spazio", Kayser Italia e Fae Technology protagoniste a Washington - Kayser Italia e Fae Technology hanno preso parte a Space Day 2025, la quarta edizione della “Giornata dello Spazio”, ospitata nell’ambasciata italiana a Washington. Riporta livornotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Spazio Kayser Italia