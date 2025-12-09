Giornata delle Marche 2025 ad Alexander D’Orsogna il premio del presidente regionale Acquaroli
SENIGALLIA - Ad Alexander D’Orsogna, nuovo direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e già amministratore delegato dell'Aeroporto delle Marche, il premio del presidente della Regione per la Giornata delle Marche 2025. Domani mattina, nel corso della cerimonia che si svolgerà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Le Marche si colorano di verde: la giornata nazionale Sla illumina piazze e monumenti della regione
Marche: Mollicone, 'nuova giornata storica, narrazione sinistra smentita da risultati'
Giornata mondiale della Menopausa: l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche apre le porte con i "Bollini Rosa"
SAVE THE DATE Giornata delle Marche 2025 “Generazione Marche: i giovani protagonisti” Teatro La Fenice di Senigallia 10 dicembre 2025 – Ore 10.00 Ecco il programma della XXI edizione: Saluti istituzionali • Massimo Olivetti, Sindaco di Senigalli - facebook.com Vai su Facebook
Giornata delle Marche 2025 dedicata ai giovani mercoledì 10 dicembre alle ore 10 al Teatro La Fenice di Senigallia marcheinfinite.com/2025/12/08/gio… @AlvinCrescini @CeciliaPrimerano @FrancescoAcquaroli @franconicoletti @GianlucaPasqui @massim Vai su X
La Giornata delle Marche 2025 sarà dedicata ai giovani - "Generazione Marche: i giovani protagonisti" è il titolo della Giornata delle Marche 2025 che si terrà al teatro La Fenice di Senigallia (Ancona). Scrive ansa.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it