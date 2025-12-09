Giornata delle Marche 2025 ad Alexander D’Orsogna il premio del presidente regionale Acquaroli

Anconatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIA - Ad Alexander D’Orsogna, nuovo direttore generale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile e già amministratore delegato dell'Aeroporto delle Marche, il premio del presidente della Regione per la Giornata delle Marche 2025. Domani mattina, nel corso della cerimonia che si svolgerà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

