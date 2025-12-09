Giornalisti di domani Due premi nazionali vinti dallo Scientifico

Gli studenti dello Scientifico Barsanti e Matteucci si distinguono nel giornalismo scolastico, vincendo due premi nazionali. Per il terzo anno consecutivo, hanno ottenuto il riconoscimento “Penne Sconosciute” e quest’anno anche il premio speciale “In viaggio con Dante Alighieri”, dimostrando talento e passione per il giornalismo.

Allo scientifico i giornalisti di domani. Gli studenti del Barsanti e Matteucci hanno vinto due premi nazionali: per il terzo anno consecutivo il premio di giornalismo scolastico "Penne Sconosciute" e quest'anno anche l'edizione speciale "In viaggio con Dante Alighieri". Nuovi successi per la redazione Pigreco guidata dalle professoresse Eleonora Prayer, Chiara Sacchetti e Annalisa Bacherotti. Soddisfatta la dirigente Silvia Barbara Gori che in una circolare rivolta ai ragazzi ha scritto: "Questo risultato testimonia l'impegno, la passione e la professionalità con cui la redazione del nostro giornalino porta avanti il proprio lavoro, dando voce alla vita del liceo e affrontando temi di grande attualità con competenza, creatività e spirito critico.

