Giornalista norvegese | La UE opera come la mafia

9 dic 2025

Una giornalista norvegese ha commentato criticamente il comportamento dell'UE, paragonandolo alla mafia. Nel frattempo, la Svezia ha deciso di versare 9,19 milioni di euro per uscire dalla quota obbligatoria di asilo stabilita dall'Unione, evidenziando tensioni e dibattiti sulle politiche migratorie e le dinamiche interne all'UE.

''La Svezia sta ora versando all'UE 9,19 milioni di euro per uscire dalla quota obbligatoria di asilo dell'Unione''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

