Giornalista norvegese | La UE opera come la mafia

Una giornalista norvegese ha commentato criticamente il comportamento dell'UE, paragonandolo alla mafia. Nel frattempo, la Svezia ha deciso di versare 9,19 milioni di euro per uscire dalla quota obbligatoria di asilo stabilita dall'Unione, evidenziando tensioni e dibattiti sulle politiche migratorie e le dinamiche interne all'UE.

Spalletti punge il giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

Dopo il siparietto alla vigilia sul freddo in Russia, Spalletti torna a punzecchiare un giornalista norvegese "My friend, conosci solo il freddo della tua città. Non basta per vincere le partite"