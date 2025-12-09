Giornale radio del pomeriggio martedì 9 dicembre

Lapresse.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giornale radio del pomeriggio di oggi, martedì 9 dicembre, presenta le principali notizie del giorno. Aggiornamenti su politica, economia e attualità per tenervi informati sugli avvenimenti più importanti. Restate con noi per un approfondimento completo delle notizie più rilevanti.

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

giornale radio del pomeriggio marted236 9 dicembre

© Lapresse.it - Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre

Giornale radio del mattino, mercoledì 17 settembre

Giornale radio del pomeriggio, mercoledì 17 settembre

Giornale radio del mattino, giovedì 18 settembre

Nomine Rai, Nicola Rao arriva alla guida del Giornale Radio e di Radio 1. Incoronata Boccia diventa responsabile Ufficio Stampa, alla comunicazione Fabrizio Casinelli - Una reazione a catena, pur senza coinvolgere Pino Insegno, un rimescolamento di nomi, tutti considerati vicini alla maggioranza del governo Meloni. Come scrive ilfattoquotidiano.it