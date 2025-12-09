Giorgia in concerto a Torino per il Palasport Live 2025 2026 | la scaletta
Sul palco dell'Inalpi Arena a Torino, dopo il sold-out di Anna Pepe con il suo Vera Baddie Tour, è in programma un altro concerto da tutto-esaurito. Giorgia, mercoledì 10 dicembre, sarò a Torino per una tappa del suo tour Palasport Live 2025 che fa seguito alla serie di concerti estivi in cui ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Concerto “Pino È”, commmozione per Emma Marrone e Giorgia
Giorgia in concerto raddoppia a Torino, annunciata una seconda data del tour: biglietti già in vendita
? Il nostro servizio Taxi Steward! Subito dopo il concerto di Giorgia al Mandela, appena fuori dal palazzetto, ti aspetta il nostro steward, con pettorina gialla ben riconoscibile, per agevolarti nei tuoi spostamenti post concerto. dalle 23:00 - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia in concerto a Jesolo, la possibile scaletta della data zero del Palasport Live - Leggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia in concerto a Jesolo, la possibile scaletta della data zero del Palasport Live ... Si legge su tg24.sky.it
Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti wired.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it
Laura Pausini abbandona i social: «Sono luoghi di odio e rabbia. Mi stavano creando una dipendenza malata» gazzettadelsud.it
Il Vaticano si ammoderna: in formato digitale il “who’s who” della Chiesa cattolica repubblica.it
Cameron Norrie esprime una preferenza: “Alcaraz migliore di Sinner e vi dico il perché” oasport.it
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani lanazione.it
“È questo il segreto”: Garlasco, la rivelazione choc di De Rensis a Giletti thesocialpost.it
Ucraina, Papa Leone tradisce Papa Francesco: dalla Nato che “abbaia” alla “pace giusta” thesocialpost.it