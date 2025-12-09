gioielleria artigianale e solidarieta’ al via il primo corso finanziato dal crowdfunding rubinia con fondazione donna a milano onlus l’allieva è una profuga palestinese di 37 anni

Milanotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ una profuga palestinese di 37 anni, che ora vive a Milano la persona selezionata per il primo corso di formazione in gioielleria artigianale finanziato con il progetto Casa&Bottega dell’azienda orafa milanese Rubinia insieme a Fondazione Donna a Milano, per sostenere l’artigianato orafo in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica