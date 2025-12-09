Gioco d’azzardo e ludopatia la Campania tra le regioni con maggiori criticità

La diffusione del gioco d’azzardo in Italia, e in particolare in Campania, solleva crescenti preoccupazioni riguardo alla ludopatia. Con un investimento totale di circa 170 miliardi di euro nel 2025, pari al 7,2% del PIL nazionale, questa problematica coinvolge molte persone e richiede un’attenzione particolare alle criticità presenti nelle regioni più colpite.

Tempo di lettura: 4 minuti Gli italiani nel 2025 hanno “investito” complessivamente circa 170 miliardi di euro nel gioco nella sua globalità, il 7,2% del Pil nazionale. Circa 2.800 euro a persona. Principalmente nel gioco d’azzardo, ma anche in scommesse, lotterie, Lotto, Gratta e vinci (una cinquantina di tipologie), Bingo (200 le sale in Italia), giochi numerici a totalizzatore (Superenalotto, Win for life), apparecchi da intrattenimento. L’importo, in costante crescita da anni (escluso il 2020, a causa della pandemia che ha annientato l’apporto delle sale fisiche) supera le spese nazionali per la sanità e per l’istruzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it