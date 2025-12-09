Giochi di santa Barbara | 20 damisti si contendono il trofeo nazionale a Francavilla Fontana

Il 3 dicembre 2025, a Francavilla Fontana, si è tenuto il primo torneo di dama italiana presso la sede Anmi del Circolo Cittadino. Quattro giovani damisti si sono sfidati per conquistare il trofeo nazionale, dando il via a una nuova tradizione nel panorama del gioco. Un evento che ha riunito appassionati e talenti provenienti da diverse regioni.

FRANCAVILLA FONTANA - Il 3 dicembre 2025, nella sede Anmi di Francavilla Fontana, ubicata presso il Circolo Cittadino, si è svolto il primo torneo di dama italiana. Nato da una iniziativa del socio Francesco Candita, nominato per questo referente del torneo, è stato organizzato e fortemente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Chiari è arrivato l’asinello di Santa Lucia! Pomeriggio di giochi e divertimento in Piazza Zanardelli, con passeggiate sull’asinello e l’attesa dell’arrivo di Santa Lucia. Vi aspettiamo per vivere insieme la festa! - facebook.com Vai su Facebook

Iglesias: nuovi arredi e giochi all'ospedale Santa Barbara - Natale meno triste per i piccoli pazienti dell'ospedale Santa Barbara di Iglesias: il reparto di pediatria è stato completamente rinnovato, dagli arredi alle dotazioni tecnologiche. Come scrive unionesarda.it