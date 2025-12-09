Giochi di santa Barbara | 20 damisti partecipano al trofeo nazionale a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Il 3 dicembre 2025, nella sede Anmi di Francavilla Fontana, ubicata presso il Circolo Cittadino, si è svolto il primo torneo di dama italiana. Nato da una iniziativa del socio Francesco Candita, nominato per questo referente del torneo, è stato organizzato e fortemente. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

giochi santa barbara 20"Giochi di santa Barbara": 20 damisti partecipano al trofeo nazionale a Francavilla Fontana - Iniziativa svolta il 3 dicembre scorso nella sede Anmi: vincitore Antonio Pozzessere con un totale di 10 punti ... brindisireport.it scrive

