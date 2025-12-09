Ginnastica artistica la classe 2010 diventa grande | chi sono le nuove seniores dell’Italia?

Il 2026 si sta per chiudere e il prossimo 1° gennaio rappresenterà l’inizio di una nuova vita per moltissime ginnaste che passeranno alla categoria senior: i piccoli fenomeni che si sono distinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, diventeranno sportivamente grandi a tutti gli effetti con l’inizio della nuova stagione e possono partecipare alle competizioni più importanti. Tocca alla classe 2010 e l’Italia si coccola alcuni talenti, pronti a incominciare il cammino verso le Olimpiadi 2028. Nello specifico si tratta di nove atlete in possesso della licenza internazionale secondo tutti i crismi e regolarmente presenti nel database di World Gymnastics (questo è il nuovo nome ufficiale della FIG, la Federazione Internazionale della Ginnastica). 🔗 Leggi su Oasport.it

