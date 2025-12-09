Ginevra Bompiani perde il controllo | Io a casa mia

Tra gli ospiti di Nicola Porro a Quarta repubblica su Rete 4 c'è Ginevra Bompiani, intellettuale di riferimento della sinistra antifascista e indignata. Si parla di Passaggio al Bosco, la casa editrice presente alla fiera romana Più Libri Più Liberi accusata da tanti bei nomi della cultura rossa di essere neofascista e neonazista. Una protesta trasformatasi in petizione per chiederne l'esclusione dall'evento. Risultato? La piccola casa editrice è rimasta al suo posto e ha registrato record di vendite oltre che una pubblicità enorme e totalmente gratuita. La Bompiani però protesta vivacemente: "Con alcune delle cose che ha detto sono d'accordo naturalmente, con le sue ragioni per essere antifascista sono naturalmente d'accordo", spiega rispondendo a Pigi Battista che ha parlato prima di lei. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

