Gina lollobrigida la diva contesa | nuova docu-serie su HBO Max Italia

Jumptheshark.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni sulla nuova docuserie su Gina Lollobrigida. Tra le produzioni italiane più attese del prossimo periodo si inserisce la serie documentaristica dedicata a Gina Lollobrigida, una delle figure più rappresentative del cinema internazionale e simbolo di eleganza e indipendenza. L’opera, ancora priva di una data ufficiale di uscita, si inserisce in un contesto di grandi anteprime promosse da HBO Max Italia, che include anche produzioni come Portobello, la serie sul caso di Melania Rea e Saman. trama e contenuti della docuserie su Gina Lollobrigida. raffigurazione della vita della diva e focus sul caso giudiziario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

gina lollobrigida la diva contesa nuova docu serie su hbo max italia

© Jumptheshark.it - Gina lollobrigida la diva contesa: nuova docu-serie su HBO Max Italia

In arrivo la docuserie “Gina Lollobrigida: diva contesa”: dove e quando la vedremo

gina lollobrigida diva contesaGina Lollobrigida: diva contesa, in arrivo la docu-serie su HBO Max Italia - Scopri la trama, le anticipazioni e quanti episodi ha. Scrive tvserial.it