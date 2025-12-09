anticipazioni sulla nuova docuserie su Gina Lollobrigida. Tra le produzioni italiane più attese del prossimo periodo si inserisce la serie documentaristica dedicata a Gina Lollobrigida, una delle figure più rappresentative del cinema internazionale e simbolo di eleganza e indipendenza. L’opera, ancora priva di una data ufficiale di uscita, si inserisce in un contesto di grandi anteprime promosse da HBO Max Italia, che include anche produzioni come Portobello, la serie sul caso di Melania Rea e Saman. trama e contenuti della docuserie su Gina Lollobrigida. raffigurazione della vita della diva e focus sul caso giudiziario. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gina lollobrigida la diva contesa: nuova docu-serie su HBO Max Italia