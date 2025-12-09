Gilles Villeneuve la statua di Fiorano sarà restaurata | il mito Ferrari torna a splendere

Fiorano Modenese (Modena), 9 dicembre 2025 — C’è un filo rosso, intenso come la livrea Ferrari, che continua a legare per sempre l’Italia al nome di Gilles Villeneuve. Un filo fatto di memoria, emozione e di quel coraggio leggendario che ha trasformato il pilota canadese in un mito intramontabile, ben oltre i confini della Formula 1. Oggi a Fiorano, nel cuore pulsante della terra dei motori, quel legame si rinnova con l’inaugurazione del restauro della statua a lui dedicata, un’opera simbolica che torna a splendere grazie al lavoro di Vivara Viaggi. Una scultura che unisce sport e cultura. La cerimonia, attesa e sentita dagli appassionati, celebra non soltanto l’intervento di recupero, ma il valore culturale e sportivo racchiuso in questa scultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

