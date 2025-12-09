Gilles Villeneuve la statua di Fiorano sarà restaurata | il mito Ferrari torna a splendere

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiorano Modenese (Modena), 9 dicembre 2025 — C’è un filo rosso, intenso come la livrea Ferrari, che continua a legare per sempre l’Italia al nome di Gilles Villeneuve. Un filo fatto di memoria, emozione e di quel coraggio leggendario che ha trasformato il pilota canadese in un mito intramontabile, ben oltre i confini della Formula 1. Oggi a Fiorano, nel cuore pulsante della terra dei motori, quel legame si rinnova con l’inaugurazione del restauro della statua a lui dedicata, un’opera simbolica che torna a splendere grazie al lavoro di Vivara Viaggi. Una scultura che unisce sport e cultura. La cerimonia, attesa e sentita dagli appassionati, celebra non soltanto l’intervento di recupero, ma il valore culturale e sportivo racchiuso in questa scultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gilles villeneuve la statua di fiorano sar224 restaurata il mito ferrari torna a splendere

© Ilrestodelcarlino.it - Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere

Canada, rubata la statua di Gilles Villeneuve. Jacques ai ladri: "Siete senz’anima" - Dal 1994 la statua dedicata a Gilles Villeneuve, posta all’esterno del museo che ricorda il pilota Ferrari, sembrava fissare visitatori e passanti a Berthierville, in Canada. Segnala gazzetta.it