Giletti preso a pugni da un ex agente dei servizi
Su Emanuela Orlandi «la verità sta in cielo», disse Papa Francesco. I cazzotti, invece, volano ancora basso, a terra. Anzi, per essere più precisi, in pieno centro a Roma. Massimo Giletti, conduttore della trasmissione di Rai3 “Lo stato delle cose” può sicuramente confermare, così come i suoi telespettatori che ieri sera hanno visto il noto volto televisivo centrato da un pugno per la colpa di aver posto qualche domanda di troppo a un ex membro dei Servizi segreti che in passato aveva lavorato al caso. La trasmissione Rai, infatti, è tornata ad occuparsi del cold case vaticano per eccellenza dopo le notizie, uscite nei giorni scorsi, relative a una nuova, inedita pista familiare che vedrebbe coinvolto nella scomparsa della ragazza addirittura un parente stretto, lo zio Mario Meneguzzi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
