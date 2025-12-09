gilardino dobbiamo crescere in fretta

Al termine della partita persa contro il Parma, Gilardino esordisce in conferenza stampa sottolineando l'esigenza di crescere rapidamente. L'allenatore del Pisa analizza la prestazione, riconoscendo la necessità di miglioramenti e promettendo di rivedere la partita per individuare le aree di miglioramento.

di Lorenzo Vero "La fotografia della partita dovrò rivederla". Gilardino esordisce così in conferenza stampa dopo la sconfitta del Pisa contro il Parma. "Non siamo partiti benissimo nei primi minuti. Probabilmente c’è stata un po’ di tensione. Prevedibili, lenti nel giro palla. Avremmo dovuto trovare più linee di passaggio, ma poi abbiamo saputo reagire. Sono partite che implicano questi aspetti mentali. La maturità passa da queste partite: dobbiamo crescere velocemente sotto questi punti di vista". L’allenatore è passato quindi a elencare dei numeri: "Queste partite si decidono dagli episodi, e così è stato anche oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it