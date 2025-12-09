Giaretta parla prima di Juventus Pafos e racconta un aneddoto incredibile su Zielinski

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Il direttore sportivo del Pafos Cristiano Giaretta ha parlato del match in programma con la Juve domani sera, raccontando anche un aneddoto su Zielinski. In vista della sfida di Champions League che vedrà la Juventus affrontare il Pafos FC allo Stadium domani sera per la sesta giornata, il direttore sportivo del club cipriota, Cristiano Giaretta, ha concesso un’intervista a Tuttosport. LEGGI ANCHE: Zielinski Inter, il polacco ritrova la versione Napoli: svolta tecnica e nuove gerarchie a centrocampo Giaretta ha fornito un quadro dettagliato del suo club e più in generale del calcio cipriota. 🔗 Leggi su Internews24.com

giaretta parla prima di juventus pafos e racconta un aneddoto incredibile su zielinski

© Internews24.com - Giaretta parla prima di Juventus Pafos e racconta un aneddoto incredibile su Zielinski

Argomenti simili trattati di recente

giaretta parla prima juventusGiaretta: “La Juventus ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto, ma anche che noi non siamo una comparsa. Finora solo il Bayern è riuscito a batterci.” - Arrivato al Pafos nel dicembre 2023: davvero pensava alla Champions? Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Giaretta Parla Prima Juventus