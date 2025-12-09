Giappone il boato del terremoto ripreso dalle telecamere di sicurezza

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito il Giappone, vicino alla costa di Aomori, nel nord dell'isola di Honshu, causando almeno 33 feriti. L'evento si è verificato lunedì sera intorno alle 23:15 e le telecamere di sicurezza hanno ripreso il violento boato e le conseguenze del sisma.

Almeno 33 persone sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, prima che tutti gli allarmi tsunami fossero revocati. L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case, ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Il Giappone sta valutando i danni e mettendo in guardia la popolazione dal rischio di scosse di assestamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giappone, il boato del terremoto ripreso dalle telecamere di sicurezza

