giappone il boato del terremoto ripreso dalle telecamere di sicurezza

9 dic 2025

Un terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito il Giappone, vicino alla costa di Aomori, nel nord dell'isola di Honshu, causando almeno 33 feriti. L'evento si è verificato lunedì sera intorno alle 23:15 e le telecamere di sicurezza hanno ripreso il violento boato e le conseguenze del sisma.

Almeno 33 persone sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito il Giappone intorno alle 23:15 di lunedì al largo della costa di Aomori, la prefettura più settentrionale dell’isola principale di Honshu. Uno tsunami di oltre 60 cm sopra il livello della marea è stato misurato nel porto di Kuji, nella prefettura di Iwate, prima che tutti gli allarmi tsunami fossero revocati. L’elettricità è stata interrotta in centinaia di case, ma è stata in gran parte ripristinata questa mattina. Il Giappone sta valutando i danni e mettendo in guardia la popolazione dal rischio di scosse di assestamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

