Gianluca Vitellozzi bronzo alle Olimpiadi per persone con sordità di Tokyo | Il nuoto era una sfida con me stesso

Gianluca Vitellozzi, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo per persone con sordità, ha dimostrato determinazione e coraggio nel superare ogni sfida. A 30 anni, ha raggiunto un risultato inaspettato, confermando come la passione e la tenacia possano portare a traguardi di grande valore. La sua storia è un esempio di perseveranza e di impegno nel mondo dello sport paralimpico.

Fermo, 9 dicembre 2025 – Gianluca Vitellozzi non è tipo da farsi scoraggiare dagli ostacoli. È per questo che è riuscito, a 30 anni, a conquistare una medaglia di bronzo alle olimpiadi di nuoto di Tokio, per persone con sordità, un risultato che nemmeno immaginava. La sua è una storia che ne ha dentro tante altre, storia di coraggio, di entusiasmo, di impegno. Le tante vite di Gianluca. È come se vivesse tante vite in una, la prima è dentro una piscina dove Gianluca, originario di Monte Giberto, è entrato 8 anni. Gareggiava in una squadra fermana, l’Onda azzurra, era bravo, faceva gare e vinceva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianluca Vitellozzi, bronzo alle Olimpiadi per persone con sordità di Tokyo: “Il nuoto era una sfida con me stesso”

