Giani rilancia la Fortezza da Basso | Aumento di capitale e nuovo padiglione Raddoppieremo i congressi
FIRENZE – Nuova linfa per il polo espositivo toscano. I soci pubblici hanno sottoscritto un importante aumento di capitale per Firenze Fiera. Le risorse passano dai 21 milioni attuali a quota 28 milioni. Un’operazione strategica in cui la Regione Toscana riveste un ruolo centrale. Il governatore Eugenio Giani non ha dubbi sulla portata della manovra. “È una scelta precisa: vogliamo dare un segnale forte di valorizzazione”, ha commentato. Il periodo critico della pandemia è ormai alle spalle. Firenze Fiera ha dimostrato capacità di reazione, consolidando la propria attività fieristica e congressuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
