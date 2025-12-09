Gianfranco Fini ad Atreju 17 anni dopo | Ritorno a casa errore sciogliere Alleanza nazionale

Gianfranco Fini torna ad Atreju dopo 17 anni, riflettendo sul suo percorso politico e sul passato di Alleanza Nazionale. In questa occasione, esprime il suo pensiero sul ritorno e sugli errori commessi, evidenziando le sfide di un cammino politico lungo e complesso. Un'occasione per rivivere momenti e riflettere sulle scelte che hanno segnato la sua carriera.

(Adnkronos) – Nello sport, come in politica, trasformare i fischi in applausi è un'impresa ardua, che richiede sacrificio, abnegazione, tempo, a volte persino anni. A Gianfranco Fini, storico leader della destra italiana, ce ne sono voluti 17 per riuscirci. E quindi rieccolo, ad Atreju, quella festa "di parte, ma non di partito", acclamato dalla folla, .

