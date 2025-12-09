Giallo sulla presenza di Maria Corina Machado alla cerimonia del Nobel | annullata la conferenza stampa

La presenza di Maria Corina Machado alla cerimonia del Nobel a Oslo è avvolta nel mistero, dopo che la sua conferenza stampa è stata annullata. Da mesi assente dal pubblico, ora la sua partecipazione rimane incerta, aggiungendo un elemento di suspense alla prestigiosa cerimonia di consegna del Nobel per la Pace.

Non appare in pubblico da mesi e adesso anche la sua presenza a Oslo è avvolta nel mistero. Alla vigilia della cerimonia di consegna del premio Nobel per la Pace nella capitale norvegese, la conferenza stampa di Maria Corina Machado è stata annullata. La leader dell’opposizione venezuelana era attesa a Oslo per la tradizionale conferenza stampa prima della cerimonia di assegnazione. La conferenza era già stata rinviata in giornata. Ma Erik Aasheim, portavoce dell’Istituto Nobel, aveva rassicurato sul suo svolgimento. Nel frattempo, però, si sono moltiplicate le voci secondo sui Maria Corina Machado potrebbe non riuscire a ritirare il premio di persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

