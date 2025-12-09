Giallo nell' agrigentino un 25enne di Canicattì trovato morto fra due camion

Un tragico incidente si è verificato ad Agrigento, dove un uomo di 35 anni è stato trovato morto tra due camion in via Diaz. La vittima, residente a Canicattì, è stata trovata incastrata tra le lamiere, scatenando le prime indagini da parte delle forze dell'ordine.

Un trentacinquenne di Canicattì è morto nella tarda mattinata di ieri in via Diaz. Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri intervenuti sul posto avrebbero trovato il corpo dell'uomo incastrato tra le lamiere di due camion. Le cause dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

