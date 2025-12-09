Giada D’Antonio si qualifica col n70 nel gigante di Nor-Am ma distacco importante | possibile rimonta
Giada D’Antonio ha fatto il proprio debutto nella Nor-Am Cup, competizione che può essere considerata l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo di sci alpino). La grande promessa del movimento tricolore è stata subito chiamata a fare un ulteriore salto di qualità dopo aver vinto i due slalom FIS di Schilthorn ed essersi distinta anche nel gigante FIS di Pfelders (settima piazza). La 16enne è scesa in pista oggi a Copper Mountain (USA) con un numero altissimo (come le era già successo in Svizzera il 19-20 novembre), ma ha dimostrato ancora una volta il suo talento e con il pettorale 70 è riuscita a chiudere la prima manche del gigante in 29ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giada D’Antonio subito in luce: vince uno slalom FIS in Svizzera partendo con l’82!
Giada D’Antonio concede il bis! Altra vittoria in uno slalom FIS, stavolta con il pettorale 63!
Sci, Giada D’Antonio doppia vittoria in Svizzera
A che ora Giada D’Antonio stasera in tv: programma, startlist gigante Nor-Am, streaming - Vai su X
Dopo gli slalom del Trofeo Livata, ecco la prima sfida tra le porte larghe (valida per il GP Italia in ambito femminile): l'emiliano brucia di 9 centesimi David Castlunger, completa il podio Enrico Zucchini. Intanto Giada D'Antonio vola a Copper Mountain per l'avvi - facebook.com Vai su Facebook
