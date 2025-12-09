Giada D’Antonio si qualifica col n70 nel gigante di Nor-Am ma distacco importante | possibile rimonta

Giada D’Antonio ha fatto il proprio debutto nella Nor-Am Cup, competizione che può essere considerata l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo di sci alpino). La grande promessa del movimento tricolore è stata subito chiamata a fare un ulteriore salto di qualità dopo aver vinto i due slalom FIS di Schilthorn ed essersi distinta anche nel gigante FIS di Pfelders (settima piazza). La 16enne è scesa in pista oggi a Copper Mountain (USA) con un numero altissimo (come le era già successo in Svizzera il 19-20 novembre), ma ha dimostrato ancora una volta il suo talento e con il pettorale 70 è riuscita a chiudere la prima manche del gigante in 29ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

