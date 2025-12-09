Giada D’Antonio rimonta 18 posizioni e sfiora la top10 nel gigante in Nor-Am Stupisce Anna Trocker

Due talentuose azzurre del gigante femminile di Nor-Am Cup si distinguono a Copper Mountain, in Colorado. Anna Trocker conquista la quinta posizione, mentre Giada D’Antonio, dopo una rimonta di 18 posti, sfiora la top10, terminando undicesima. Le prestazioni delle italiane confermano il loro ottimo stato di forma e il crescente livello competitivo nel circuito nordamericano.

Il gigante femminile di Nor-Am Cup vede protagoniste due italiane, che a Copper Mountain, in Colorado (Stati Uniti), fanno faville nella seconda manche, rimontando posizioni: Anna Trocker è quinta, mentre Giada D’Antonio termina undicesima. Escono di scena nella seconda run, invece, Francesca Fanti e Cecilia Pizzinato. Giada D’Antonio, partita nella prima run col pettorale numero 70, sfrutta al meglio il 29° posto parziale, che le consente di scendere per seconda nella manche decisiva: l’azzurra fa segnare il miglior tempo in 1’01?25 nella seconda run e guadagna ben 18 posizioni, fermandosi alle porte della top ten, finendo 11ma in 2’08?82. 🔗 Leggi su Oasport.it