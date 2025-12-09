Gesù in ostaggio dell' ideologia woke

Negli ultimi tempi, il presepe natalizio è diventato protagonista di un acceso dibattito legato alle controversie sulla rappresentazione e l'inclusione. La sua tradizione, simbolo della cristianità, viene spesso rivisitata per adeguarsi a nuove logiche ideologiche, suscitando critiche e riflessioni sulla reale natura dello spirito natalizio e della sua rappresentazione.

La corsa alla rivisitazione inclusiva delle tradizioni natalizie sembra non conoscere tregua. E, puntualmente, a farne le spese è il presepe: simbolo cristiano per eccellenza, ora oggetto privilegiato di sperimentazioni ideologiche che hanno ben poco a che fare con la devozione. Quest'anno, dall'Europa agli Stati Uniti, il fenomeno ha raggiunto vette difficili da immaginare. Uno dei casi più eclatanti arriva dal cuore dell'Ue, Bruxelles, dove sulla Grand-Place è comparso un presepe che definire eccentrico è un eufemismo. L'allestimento propone Gesù Bambino, Giuseppe e Maria senza volto, assemblati con patchwork di tessuti di vari colori.

