Germania la riforma della leva volontaria scatena proteste di piazza

La proposta di riforma della leva volontaria in Germania ha generato immediate proteste di piazza in diverse città del paese. Studenti e cittadini si sono mobilitati per esprimere il loro dissenso, segnando un acceso dibattito pubblico sulla questione. La riforma, che mira a modificare le modalità di servizio militare, ha acceso le tensioni tra le istituzioni e la società civile.

La riforma della leva volontaria ha immediatamente suscitato manifestazioni di studenti in molte città tedesche. Tutti vedono già il passo successivo, la reintroduzione del militare obbligatorio. I giovani non vogliono perché non ne vedono il motivo: non si sentono minacciati dalla Russia né da altri nemici esterni, coi quali il governo giustifica certe scelte. Scopo della riforma. Il Bundestag ha approvato venerdì scorso una modifica legislativa che imporrà a tutti i maschi diciottenni di compilare un questionario sulla salute fisica e sulla disponibilità a prestare servizio militare. Le ragazze invece lo compileranno solo se lo vorranno. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Germania, la riforma della leva volontaria scatena proteste di piazza

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli esecutivi dei principali Paesi dell’Ue sono in affanno, a partire dalla Germania, dove Merz non è caduto solo grazie al sostegno dell’opposizione alla riforma delle pensioni. La solita sopravvivenza politica a tutti i costi, anche a quello di tradire gli elettori. - facebook.com Vai su Facebook

#Germania, via libera alla riforma della leva: i giovani rispondono con lo sciopero acortar.link/VwEWmn Vai su X

Torna la leva militare in Germania: il cancelliere Merz brinda alla riforma tra le proteste studentesche - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, punta a formare l'esercito convenzionale più potente d'Europa. Scrive tag24.it