Gerbi in gol dopo un anno Ma Carpi costretto al pari
Dopo un anno di attesa, Gerbi torna a segnare, portando il Carpi in vantaggio contro la Vis Pesaro. La sfida si chiude con un pareggio, 1-1, grazie alla rete di Sall che risponde al gol di Gerbi. Un incontro equilibrato che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto.
CARPI 1 VIS PESARO 1 CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Tcheuna (31’st Pietra), Figoli (44’st Stanzani), Rosetti, Cecotti; Casarini, Cortesi; Gerbi (14’st Sall). A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Toure, Arcopinto, Mahrani, Forte. All. Cassani VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo (1’st Bove), Zoia; Ceccacci (25’st Giovannini), Pucciarelli, Berengo (1’st Paganini), Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile (40’st Ferrari, 44’st Ascione). A disp. Fratti, Guarnone, Tonucci, Ventre, Beghetto, Mariani, Nina. All. Gennari (Stellone squalificato) Arbitro: Striamo di Salerno Reti: 33’ Gerbi, 37’st Stabile Note: spettatori totali 972. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
