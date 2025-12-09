Geometra svolge le verifiche post-terremoto del ' 97 | condannato come ingegnere abusivo
Geometra condannato per esercizio abusivo della professione di ingegnere, ma aveva solo fatto i sopralluoghi per il terremoto del 1997 e la legge lo permetteva. La Cassazione annulla tutto per un vizio procedurale e chiede alla Corte d’appello di Perugia di rivalutare anche l’accusa principale.La. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
