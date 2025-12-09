Genshin impact 6.3 il boss svelato offre la sfida desiderata ai giocatori

anticipazioni sulla versione 6.3 di Genshin Impact: un nuovo boss settimanale si fa strada. questo aggiornamento potrebbe introdurre un nemico di grande rilevanza. Le ultime indiscrezioni riferiscono che nella versione 6.3 di Genshin Impact potrebbe essere inserito un nuovo boss settimanale di alto livello, destinato a rappresentare una sfida impegnativa per i giocatori. Con l’uscita della patch 6.2, che ha ampliato le trame principali con nuove quest e personaggi come Durin, le anticipazioni sul futuro contenuto sono già numerose. Tra le voci più accreditate, si parla di un combattimento contro Dottore, uno dei più noti Harbingers dei Fatui. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

