genova studente investito da ambulanza in via archimede

A Genova, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha riportato diverse fratture ed è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.

