Genova studente investito da ambulanza in via Archimede

Tg24.sky.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha riportato diverse fratture ed è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

genova studente investito da ambulanza in via archimede

© Tg24.sky.it - Genova, studente investito da ambulanza in via Archimede

Ambulanza travolge uno studente a genova, il 12enne stava entrando a scuola: è gravissimo

Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola: intubato, è grave

genova studente investito ambulanzaGenova, gravissimo 12enne travolto da un'ambulanza davanti alla scuola - Un drammatico incidente questa mattina, 9 dicembre, a Genova, nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico. Lo riporta tg.la7.it