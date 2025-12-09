Genova studente investito da ambulanza in via Archimede
A Genova, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha riportato diverse fratture ed è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Ambulanza travolge uno studente a genova, il 12enne stava entrando a scuola: è gravissimo
Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola: intubato, è grave
Grave #incidente a #Genova: un'ambulanza, che viaggiava a sirene spiegate, ha travolto uno studente 12enne che stava attraversando la strada per andare a scuola. Il giovane è stato intubato e portato all'ospedale Gaslini, dove è ricoverato in condizioni cr Vai su X
Genova, ambulanza travolge uno studente di 12 anni davanti alla scuola ? - facebook.com Vai su Facebook
Genova, gravissimo 12enne travolto da un'ambulanza davanti alla scuola - Un drammatico incidente questa mattina, 9 dicembre, a Genova, nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico. Lo riporta tg.la7.it
