L’ambulanza coinvolta non ha potuto proseguire il servizio e il paziente che trasportava è stato trasferito in codice giallo al Galliera tramite un altro mezzo di soccorso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Genova sotto choc, ambulanza travolge un 12enne che stava andando a scuola. Condizioni critiche