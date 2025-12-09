Genova rider salva due persone da un’intossicazione da monossido | decisivo il suo intervento
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il salvataggio durante una consegna notturna. Devono la loro vita a un rider che, grazie al suo intervento tempestivo, ha evitato una grave intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio è avvenuto la sera dell’8 dicembre a Rivarolo, nel Genovese. Il fattorino è arrivato intorno alle 23 per consegnare delle pizze e alla porta si è trovato davanti un 21enne in evidente stato di confusione. Pochi secondi dopo il giovane è svenuto, crollando a terra. A quel punto il rider, intuendo la gravità della situazione, ha chiamato immediatamente il 112 e i vigili del fuoco, che hanno poi individuato una perdita di gas proveniente da una caldaia difettosa situata in un altro appartamento dello stabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Fuga di monossido in un appartamento a Genova, due persone e un cane salvati dal rider che doveva consegnare la pizza
Genova: due persone e un cane intossicati dal monossido di carbonio. Uno è grave al San Martino - La presenza del rider ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche ... Secondo telenord.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it