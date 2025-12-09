Genova rider salva due persone da un’intossicazione da monossido | decisivo il suo intervento

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il salvataggio durante una consegna notturna. Devono la loro vita a un rider che, grazie al suo intervento tempestivo, ha evitato una grave intossicazione da monossido di carbonio. L’episodio è avvenuto la sera dell’8 dicembre a Rivarolo, nel Genovese. Il fattorino è arrivato intorno alle 23 per consegnare delle pizze e alla porta si è trovato davanti un 21enne in evidente stato di confusione. Pochi secondi dopo il giovane è svenuto, crollando a terra. A quel punto il rider, intuendo la gravità della situazione, ha chiamato immediatamente il 112 e i vigili del fuoco, che hanno poi individuato una perdita di gas proveniente da una caldaia difettosa situata in un altro appartamento dello stabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

