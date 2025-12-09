Genova Esselunga apre un market-bistrot in centro Via all’iter per il punto vendita a Piccapietra

Ilsecoloxix.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esselunga amplia la sua presenza a Genova con l’apertura di un nuovo market-bistrot nel centro città. In largo San Giuseppe, il progetto prevede il lancio del format “laEsse”, combinando servizi di ristorazione e spazi dedicati al co-working. L’iter per il nuovo punto vendita a Piccapietra è già in corso, segnando un’importante novità per la rete commerciale locale.

Il marchio arriverà in largo San Giuseppe con il format “laEsse”: oltre alla ristorazione previsti anche spazi per il co-working. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova esselunga apre un market bistrot in centro via all8217iter per il punto vendita a piccapietra

© Ilsecoloxix.it - Genova, Esselunga apre un market-bistrot in centro. Via all’iter per il punto vendita a Piccapietra

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Genova, Esselunga apre un market-bistrot in centro. Via all’iter per il punto vendita a Piccapietra - Il marchio arriverà in largo San Giuseppe con il format “laEsse”: oltre alla ristorazione previsti anche spazi per il co- Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Esselunga Apre Market